Zinedine Zidane y la nueva lesión de Eden Hazard en Real Madrid: "Son cosas que no puedo explicar, algo está pasando"

Este martes el Real Madrid recibe en la Atalanta por la revancha de los octavos de final de la Champions League, con la ventaja del 0-1 conseguido en la ida. La rueda de prensa previa de rigor estuvo marcada por la nueva lesión de Eden Hazard, que incluso provocó la molestia de Zinedine Zidane en la conferencia ente las reiteradas preguntas.

“Hazard no va a estar en condiciones para estar con nosotros. Son cosas que no puedo explicar. Espero que sea poca cosa. Pido a la afición que espera a Eden. Sabemos el jugador que es, los aficionados lo quieren ver jugar, como el club, el entrenador y sus compañeros. Hay que tener paciencia y esperar”, dijo Zizou.

Agregó "algo está pasando. Nunca se ha lesionado en su carrera y esto es nuevo para él. Yo no puedo explicar más. Todos le queremos ayudar. Espero que esté con nosotros pronto”.

Y la molestia: “qué más te voy a decir, ya son cuatro preguntas. No sé si va a ser conmigo, porque tiene un largo contrato y es un gran jugador. Tarde o temprano lo de Hazard va a llegar. Hay que tener paciencia”.

“No creo que haya un problema en el club, tenemos a gente muy competente aquí y que está muy cerca de los jugadores. Nosotros buscamos saber lo que está pasando, claro, y al final son cosas que en el fútbol pasan. Hemos hablado de la pretemporada, de los partidos, de la cabeza... Aquí hay gente muy buena para los jugadores. Estamos recuperando a jugadores, ahora hay menos lesiones”.

Por último tuvo palabras sobre el partido ante los italianos: “hay que partir de cero. No hemos hecho nada. Tenemos que mostrar muchas cosas para pasar la eliminatoria. No hay que pensar que con la ida lo tenemos hecho, claro que no. Creo que Atalanta va a venir aquí a ganar, no me cabe ninguna duda”, concluyó.

