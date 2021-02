Yeferson Soteldo apunta a su salida: "Por la deuda que tiene Santos con Huachipato es difícil que siga"

Yeferson Soteldo fue uno de los jugadores más destacados en la reciente edición de la Copa Libertadores, en la que fue subcampeón con Santos cayendo ante Palmeiras en la final y pese a encontrar uno de los mejores rendimientos de su carrera en el equipo brasileño, apunta a terminar pronto su estancia en el club.

Las razones económicas empujan al ex Universidad de Chile pensar en su salida del Peixe, donde fue anunciado Ariel Holan como nuevo entrenador. "Por la deuda que tiene Santos con Huachipato es difícil que siga en el equipo, además, estoy convencido en que este año alcanzo mi sueño que es jugar en un grande de Europa", dijo al periodista venezolano Carlos Domingues.

El seleccionado vinotinto reconoció el cariño de la afición de Santos. "Es una locura con la afición. Cuando salgo a comer con mi familia la gente se acerca a pedirme fotos, sobre todo los niños. Es difícil pero recuerdo que cuando fui chamo (joven), un futbolista me negó una foto y dije que eso nunca lo iba a hacer yo", puntualizó.

El venezolano tuvo una oferta del Medio Oriente, la cual rechazó para no perder el nivel competitivo. "Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue no haberme ido a Emiratos Árabes. Con la plata que pagaban tenía mi vida hecha, pero esa no es mi mentalidad. Quiero seguir creciendo y alcanzar mi sueño. Acá al final la directiva agradeció que me quedara", indicó.

Para Soteldo la derrota a manos de Palmeiras fue un momento complicado. "Fue muy duro para mí haber perdido la final de la Libertadores como la perdimos. La ansiedad provocó que no hiciera el fútbol que sé hacer, ni al equipo nos salió nada. Sin embargo todo esto me ha servido de enseñanza".