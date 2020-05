Xavi avisa: "A Messi le quedan cinco o siete años muy buenos. El Mundial de Qatar lo jugará seguro"

Xavi Hernández tuvo una extensa conversación con Samuel Eto'o a través de Instagram Live. Ambos ex jugadores del Barcelona recordaron sus buenos momentos juntos en el cuadro culé y tuvieron palabras para el mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

Según el español, a la Pulga le queda harta cuerda todavía en el fútbol competitivo y alcanza a llegar a otro Mundial: "Le quedan aún cinco o siete años muy buenos, se cuida mucho y podrá seguir hasta los 37, 38 o 39... El Mundial de Qatar lo jugará seguro".

Messi, de 32 años, ha jugado en cuatro Copa del Mundo con Argentina (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018). De jugar en Qatar 2022, la Pulga igualaría a Antonio Carbajal, Lothar Matthaus y Rafael Márquez con cinco participaciones en Mundiales.

Messi ha participado en cuatro Mundiales

Por otro lado, Xavi reconoció que estuvo cerca de llegar al Barça este año: "En enero, no se dio el momento. Tuve conversaciones con Abidal y Grau y una propuesta importante, pero no era el momento. Necesito un poco más de experiencia, entrenar al Barça es mi sueño, me gustaría algún día. Lo he dicho muchas veces".

Finalmente, el español reconoció que le gustaría ver a Neymar nuevamente en el cuadro blaugrana: "Futbolísticamente, no hay duda que está entre los 3 o 5 mejores jugadores del mundo, puede marcar diferencias".

"Ojalá vuelva al Barcelona, soy del Barça y quiero a los mejores ahí. He compartido equipo con él y tiene un carácter positivo, sumaría mucho en el Barça, sería un fichaje extraordinario para marcar diferencias", cerró.