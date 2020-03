Wayne Rooney la tiene clara: "Liverpool ganará la Premier"

Con el avance del coronavirus en el fútbol mundial, la Premier League se ha visto amenazada en su normal desarrollo y hay quienes han solicitado dar por finalizado el torneo.

Para un histórico del fútbol inglés como Wayne Rooney, no hay objeción para que los ‘reds’ se quedarán con el trofeo de la liga. "El Liverpool ganará la Premier League. Han sido fantásticos. Han trabajado mucho. Se merecen este título. ¿Te imaginas esperar 30 años y que te lo quiten así? Se debe tomar una decisión al respecto".

Además, el ex Manchester United habló sobre cómo se vive la pandemia en el Reino Unido: "No me sentiría cómodo jugando un partido sabiendo que hay gente muriendo o muy enferma por un coronavirus y que estamos quitando a esos trabajadores de la línea del frente. El mundo se enfrenta a algo serio y nosotros en el fútbol no debemos ser diferentes del resto de la población".

"El fútbol, como cualquier otra industria, está en territorio desconocido y, como cualquier otra industria, tiene que escuchar los consejos y tomar todas las precauciones necesarias. Para mí, eso descarta terminar la temporada a puerta cerrada", agregó a The Times.

Por último, Rooney cerró su discurso con una sabia reflexión: "¿Por qué traerlos a todos a un partido de fútbol cuando en esta crisis se les necesitará en otro lugar para cosas que son mucho más importantes? El fútbol es lo que todo el mundo, especialmente en Gran Bretaña, se despierta pensando, pero tiene que pasar a un segundo plano. Esta crisis es mucho más grande que nuestro juego".