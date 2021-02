Villas-Boas explota y ofrece su renuncia al Olympique de Marsella: "No quiero dinero, sólo quiero irme"

Olympique de Marsella vive días complejos. Luego de que cientos de hinchas atacaran e incendiaran la ciudad deportiva del club, un nuevo problema surgió para Les Olympiens: su técnico, André Villas-Boas, ofreció su renuncia.

Los olímpicos son actualmente novenos en la tabla de la Ligue 1 con 32 puntos, a 14 de su clásico rival, Olympique de Lyon, algo que los fanáticos consideran inaceptable por lo que exigen la renuncia del directorio completo del equipo.

Sin embargo, la decisión de Villas-Boas no llegó por la violenta presión de los ultras del equipo, sino por el fichaje de Olivier Ntcham, mediocampista de 24 años proveniente del Celtic de Glasgow, a quien el DT le había bajado el pulgar.

"Es una decisión que se tomó sin mi consentimiento, la he conocido esta mañana al leer la prensa. Es un jugador que dije que no quería, no estaba en mi lista", contó esta mañana el estratega.

Villas-Boas agregó: "No quiero nada del Marsella, no quiero dinero. Solo quiero irme por mis discrepancias con la política deportiva. Es una pena llegar a esto".

El entrenador no trató de disfrazar su responsabilidad en el endeble momento que vive el equipo, pero de todas formas justició su dimisión:

"Esos resultados son culpa mía, pero no puedo decir lo mismo de otras cosas. Estoy muy enfadado, ni en mis peores pesadillas esperaba estar en esta situación. Cuatro derrotas consecutivas, no me había pasado en mi carrera. Quiero salir de esto. Tengo una relación de amor con el Marsella, con Francia. Quiero cambiar la situación", dijo afectado el DT.

Hcae algunos días los ultras del Marsella atacaron la sede del club, pidiendo la renuncia del directorio.

El estratega portugués reveló: "presenté mi renuncia diciendo que no estaba de acuerdo con la política deportiva. La gerencia no dio comentarios finales".

De esta manera, el balón está en la cancha de los timoneles del Olympique de Marsella, que en las próximas horas deberán emitir un comunicado tomando una postura respecto de la renuncia de Villas-Boas.