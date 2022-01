Delantero que desechó Universidad de Chile quiere sumarse a River Plate: "Me llamaron y les dije que sí"

Valentín Castellanos llegó en el 2017 a Universidad de Chile. Con apenas 17 años, no tuvo muchas oportunidades en el equipo de Ángel Guillermo Hoyos, donde solamente jugó 15 minutos contra Corinthians, en la Copa Sudamericana.

No le gustó ese trato recibido en la tienda azul, por lo que buscó nuevos horizontes. "Debuté en la Sudamericana, pero nunca me dieron la oportunidad en el Torneo Nacional. Veía a chicos con 19 o 20 años y seguían en las inferiores. Yo tenía 17 y ya quería jugar en Primera", comentó hace algún tiempo en diálogo con DaleBulla. "Los dirigentes de aquella época no sabían mi nombre ni cuántos años tenía", complementó.

Por eso buscó la salida. "Lo hablé con mi representante y se dio la oportunidad de ir a Uruguay donde afortunadamente tuve una buena campaña", detalló sobre su paso por el Montevideo City Torque, club filial del Manchester City.

Por lo mismo emigró después a la MLS, donde el 2021 fue el máximo artillero de la última liga estadounidense, con un total de 22 tantos en New York City, club que se coronó campeón. Eso hizo que fuera pretendido por varios clubes de Europa, aunque todo indica que River Plate puede ganar esa pulseada y ya se contactó con el ariete.

Castellanos contó en TyC que "es muy lindo que te llame alguien del cuerpo técnico de Gallardo y saber que se están fijando en vos. Me plantearon la situación sobre si quería jugar en Argentina y les dije que sí", dejando en claro su intención para el futuro.

Luego agregó que "la calidad de los jugadores que tiene River te hace crecer y tenés muchos desafíos. Pelea el torneo local, copas internacionales y eso hace que a uno lo puedan ver mucho más".

River deberá buscar la fórmula para poder fichar al jugador, debido a que la intención del New York City es venderlo en más de 20 millones de dólares. Y los de Núñez hoy no tienen el dinero que piden, pero saben que luego aumentarán su caja cuando vendan a Julián Álvarez, la joya que esperan retener al menos por seis meses más este 2022.