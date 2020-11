Usain Bolt asegura que Cristiano Ronaldo es más rápido que él: “Es un superatleta. Siempre está en la cima”

Una sorpresiva confesión se mandó el retirado atleta Usain Bolt, quien es considerado el hombre más rápido del mundo al tener el récord en los 100 metros planos, pues en una entrevista aseguró que Cristiano Ronaldo es más veloz que él.

El jamaicano de 34 años y que recorrió los 100 metros en 9 segundo y 58 centésimas, en una conversación con Marca Sport Weekeng aseveró que el astro portugués es un “superatleta” y que es mucho más rápido que él.

“¿Quién es el más rápido? Cristiano con toda seguridad, sigue en activo, trabaja duro y, para mí, es un superatleta. Siempre está en la cima de su deporte”, señaló, destacando su admiración por el artillero de Juventus.

“Intentar ser el mejor del mundo es lo que me hacía continuar. La gente tiene que ver por lo que tuve que pasar y entender que no era fácil, que realmente era un desafío”, agregó.

“Al principio cuando veía a la gente competir me entraban ganas de volver. Pero cuando pensaba en lo que tenía que hacer para regresar, me decía: paso”, ratificando que no volverá a las pistas.

El retirado atleta confesó que uno de sus deseos era jugar en el Manchester United. (FOTO: Getty)

Además, aprovechó la instancia para explicar por qué no pudo triunfar como futbolista: “En Europa hubiera podido llegar a ser un buen jugador de fútbol de no haberme dedicado al atletismo, pero en Australia fue solo una aventura y quería estar lejos de los focos”, sentenció.