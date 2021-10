Ben Brereton no para de dar alegrías. La producción del delantero de Blackburn Rovers en la EFL Championship esta temporada ha sido espectacular, y así lo señalan los expertos más importantes del fútbol británico.

Pero el reconocimiento puede concretarse en un logro inédito para el ariete chileno. Cada treinta días, la liga premia al jugador del mes, estímulo oficial y en el que Brereton competirá con otros tres candidatos, que pasarán por la votación de un prestigioso panel.

El jurado del Sky Bet Player of the Month incluye al experto del canal de deportes Sky Sports y ex goleador Don Goodman, al director de comunicaciones de la liga, Mark Rowan, y al especialista en apuestas de Sky Bet, Ivor Davies.

En septiembre, Brereton se consolidó como goleador del Blackburn Rovers y también de la segunda división del fútbol inglés. Seis de sus diez goles llegaron en el noveno mes del año, incluido un triplete ante Cardiff City.

Los rivales de ariete nacional son Aleksandar Mitrovic (Fulham), quien comparte con Ben la cima de los artilleros de la categoría, además del sueco Viktor Gyokeres (Coventry City) y el armador John Swift (Reading).

La decisión del ganador se conocerá este 8 de octubre, justo cuando el goleador nacional se encuentre de regreso en Santiago, después de disputar el choque ante Perú de esta noche en Lima, por Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.