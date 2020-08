"Sos mujer, no entendés de fútbol": Christiane Endler se molesta con periodista argentino por dichos machistas

Durante los últimos años, el fútbol femenino ha tenido un crecimiento enorme a nivel mundial. Pero aún así, todavía hay personas que creen que las mujeres no pueden hablar del deporte.

Así lo dejó en evidencia el periodista argentino Mauro Goldfarb, más conocido como Mauro Viale, quien en la última edición del noticiero de A24 trató de minimizar a su compañera, Liliana Caruso, por dar su opinión sobre la situación de Lionel Messi en el Barcelona.

Ella se mostró abierta a la salida de la Pulga, aunque no muy contenta por la forma en que está ocurriendo. Ahí, su colega la interrumpió para decir que el 10 "se tiene que ir, en algún momento termina ese sentimiento… ese equipo se comió ocho goles".

Solo horas antes de lo ocurrido, Endler había estado disputando la semifinales de la Champions League femenina. Foto: Getty Images

"Lo que pasa es sos mujer, ustedes son mujeres, no entendés de fútbol", lanzó Viale ante la sorpresa de Caruso. "Si vos sos varón, jugás al fútbol, te quiero explicar que te comés 8 goles y se terminó la vida… una mujer me quiere explicar a mi lo que es eso", agregó. "En el fútbol femenino la mujer que se come 8 también debe ser malo", se defendió la periodista.

LA REACCIÓN DE TIANE

Christiane Endler, arquera de la Roja, el PSG y que hace solo algunas horas había disputado la semifinal de Champions League ante el Lyon, compartió el registro dejando en evidencia su indignación.

A través de su cuenta de Twitter, publicó la frase "Qué lamentable", acompañado de un emoticón enojado. Y es que no es para menos, ya que ocurre justo horas después de que el fútbol femenino tuviera uno de los partidos más importantes de la temporada.

La situación, hasta ahora, ha generado la indigación de cientos de mujeres que gozan del fútbol femenino. El canal no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial.