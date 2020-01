Solskjaer se mosquea y responde las críticas de Van Persie: "Él me robó el dorsal 20 en el United y puede que sea lo único que me acabe robando"

Manchester United cayó en la fecha pasada de la Premier League ante Arsenal, y tras el partido el DT de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer, apareció sonriendo, situación que enfadó al ex jugador holandés Robin van Persie.

"Me gustaría verlo de más mal humor a veces, enojado. Lo vi sonreír tras un partido como ese y no era momento para sonreír", dijo el zurdo tras el revés de los mancunianos.

La respuesta del escandinavo tardó, pero llegó, porque este sábado le dijo al tulipán que "no conozco a Robin y Robin no me conoce a mí. Probablemente no tenga derecho a criticar mi estilo de juego y además no lo pienso cambiar. Eso es seguro".

Pero no se quedó ahí, porque agregó que "él me robó el dorsal 20 en el United y puede que sea lo único que me acabe robando, porque no estamos en la Edad Media y no tengo por qué estar enojado como forma de vida".

Por último, evitó referirse a las críticas del representante de Paul Pogba, Mino Raiola, por el nivel de juego de Manchester United: "No hablaré de agentes. Hablaré con Pogba en todo caso. Paul es nuestro jugador y los agentes son contratados por los jugadores, y no al revés. Lo que hablemos Paul y yo no tengo que hablarlo con él".