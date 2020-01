Shakira revela por qué no se quiere casar con Gerard Piqué

La música y el fútbol se han mezclado en más de una ocasión, dejando grandes romances a lo largo de los años. Y una de las parejas más emblemáticas de la última década, sin duda, es la de Shakira con Gerard Piqué.

La cantante y el defensor del Barcelona han logrado fortalecer su vínculo con el paso del tiempo, lo que les ha dejado incluso hijos. Pero algo que llama la atención es que, pese al tiempo que llevan juntos, no se han casado.

Es por esto que en una entrevista que ambos entregaron a 60 Minutes, Shakira explico sus razones para mantener la relación como está. "El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", comentó.

Las reacciones de Piqué a sus declaraciones no dejan ver más que un acuerdo entre ambos, lo que sacó aplausos en redes sociales y dejó claro que no siempre es necesario un anillo en el dedo para demostrar el amor que se siente hacia otra persona.