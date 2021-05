¡Crece la leyenda! Con 43 años, Gigi Buffon atajó tremendo penal al Sassuolo

Este miércoles Gianluigi Buffon agigantó su leyenda en la Juventus al tapar un penal al Sassuolo en la fecha 36 de la Serie A.

En el minuto 16 el atacante italiano, Domenico Berardi, disparó desde los doce pasos, pero el arquero de 43 años estuvo tremendo al reaccionar a su izquierda.

El campeón del mundo había anunciado este martes que al final de la temporada dejaría a la Vecchia Signora, por lo que éste fue uno de sus últimos partidos.

"Pienso que he dado todo por la Juve. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo", señaló.

"Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus", sentenció.

Buffon ha disputado 684 partidos con la Juventus, en los que ha dejado la portería en cero en 322 ocasiones. Con el club de Turín ha ganado 10 Ligas, cuatro Copas y seis Supercopas.