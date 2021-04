Sergio Ramos y su renovación con el Real Madrid: "Me he ganado el derecho a tomar la decisión que quiera"

Se le acaba el tiempo a Sergio Ramos al estar a apenas dos meses de terminar su contrato con el Real Madrid y aún no se sabe a cienta cierta si aceptará o no la oferta de la Casa Blanca.

Como en los próximos días se presenta en Amazon Primera un nuevo documental sobre la vida de Sergio Ramos se filtró un fragmento del mismo donde habla su traumática renovación.

“Me he ganado el derecho a tomar la decisión que quiera. Estoy de puta madre y los años que vengan rendiré al máximo nivel. Si no, me quedo en mi casa. Si no, no me merecería la pena. Que esté bien con mi edad no es casualidad. Venimos de años atrás sembrando”, aseguró.