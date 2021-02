Sergio Ramos habla de los motivos de su operación: "No me quedó de otra"

Una de las peores noticias que podía recibir Real Madrid en uno de los tramos más importantes de la temporada luego que se confirmara que Sergio Ramos tuvo que ser operado de su rodilla izquierda ante las constantes molestias que sentía y se perderá, al menos, seis semanas de acción.

El defensor publicó un mensaje en sus redes sociales luego de ser intervenido quirúrgicamente. "Hola a todos, ya estoy de vuelta en casa. Al final me ha tocado pasar por quirófano, a nadie le gusta estar en esa situación. Gracias a Dios ha salido todo fenomenal", afirmó en un mensaje en sus diferentes cuentas.

El capitán merengue reconoce que no tenía mayores opciones para evitar la intervención. "Era recomendación médica y no me quedaba otra. Estoy muy contento de cómo ha salido todo y que intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda mucha temporada por delante", indicó.

¡Hola a todos! Todo va según lo previsto. Pensando ya en ponerme a trabajar y en volver cuanto antes.

Muchas gracias por vuestros mensajes de cariño. ���� pic.twitter.com/4ACPnMdS8y — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 8, 2021

El zaguero envió un saludo al cuerpo médico que se encargó de su operación. "También quiero agradecer al doctor Leyes y a todo su equipo por el trato y el trabajo excelente en la operación. Y cómo no, acordarme de todos vosotros por esos mensajes de tanto cariño que me han llegado al corazón y me dan ánimo para volver más fuerte. Un saludo muy grande. Volveremos".

Sergio Ramos estará ausente en uno de los tramos más importantes de la temporada para el Real Madrid pues se disputa la posibilidad de permanecer en carrera en Champions League, en la que enfrentará a Atalanta por los octavos de final.