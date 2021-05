Sergio Kun Agüero se despide del Manchester City: "No es fácil estar diez años en el fútbol inglés"

Este sábado el Manchester City goleó sin apelaciones 5-0 al Everton con dos goles de Sergio Kun Agüero, que ingresó en el segundo tiempo y demostró su vigencia pese a que no continuará en los citizens.

En efecto, hoy fue el último partido del argentino en el City como se había anunciado hace un par de meses ya que el contrato se venció y el formado en Independiente de Avellaneda no renovó el vínculo.

Una fez finalizado el encuentro, el Kun se mostró feliz. "Es algo increíble. Terminar de esta manera no lo esperaba. Estoy muy feliz. No es fácil estar diez años en el fútbol inglés", afirmó Agüero.

Kun Agüero se despidió del Manchester City a lo grande (Getty Images)

Agregando que "es muy complicado. La verdad que me siento muy contento por todo lo que hice por el club. Podría haber hecho un poco más, pero son las cosas de la vida. Mejor que nada, terminar de esta manera. Para mí, es increíble".

Respecto a su relación con Josep Guardiola, el Kun se queda con lo bueno y aclarando que siempre las decisiónes las tomó el español.

"Las decisiones las toma él. Desde que llegó, le tuve mucho respeto. Siempre intenté ayudar al equipo y dar lo mejor. A veces me tocó jugar, a veces no. Es la ley del fútbol y es lo más difícil, porque uno siempre quiere jugar. Este año tuve la lesión, me agarró el Covid cuando mejor estaba. Fue un año complicado, pero son cosas que pasan. Me siento feliz ahora. Estoy bien físicamente y espero seguir dando lo mejor", cerró.