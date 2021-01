Polémica en Argentina por acusaciones contra hermanos Romero en San Lorenzo: hasta Paraguay sale en su defensa

Mientras en Argentina el fútbol está atento a lo que hagan Boca Juniors y River Plate en Copa Libertadores, un remezón tiene incediado a San Lorenzo. Ignacio Piatti habló de su salida del ciclón y disparó con todo contra Óscar y Ángel Romero, a los que acusó de ser los responsables de la crisis del club.

En conversación con ESPN, el mediocampista analizó el momento que atraviesa el equipo y apuntó contra los hermanos guaraníes como los gestores de los problemas. "(Cuando llegué) me llamó la atención ver un grupo desgastado. No entendía por qué estaba el grupo por un lado y estos dos por el otro. Un equipo, para ganar cosas, no puede estar así. Y eso fue porque Marcelo (Tinelli) le permitió un montón de cosas".

"No es que el grupo estaba dividido, estaba unido pero estos dos (los Romero) no estaban. Cuando pregunté me dijeron que trataron de integrarlos de todas maneras pero que no habían podido", agregó.

Los hermanos Romero están en la polémica en Argentina por el momento de San Lorenzo. Foto: Getty Images

Piatti no se detuvo ahí y abordó la pelea tras la fractura que Ángel le generó a Andrés Herrera en un entrenamiento. "Nunca me había pasado que en un táctico quiebren a un jugador. Cuando pasó eso lo llamé a Marcelo y le dije que estaba pasando algo raro, grave, y que tenía que venir, aparecer. Me dijo que no pasaba nada, que ellos iban a pedir disculpas".

Fue ahí que el mediocampista le pegó con todo a sus compañeros, acusándolos de que "echaron a tres técnicos (...) El grupo estaba bien, pero los Romero te están pudriendo San Lorenzo".

Finalmente dejó una crítica al presidente del ciclón. "Habría que preguntarle a Marcelo por qué les da tantos privilegios. Seguramente se van a quedar, o quizá con todo lo que pasó se dieron cuenta… Dejalos cinco años a los Romero y después vemos cómo le fue al club".

Hasta Paraguay salió en su defensa

Luego de la polémica generada en Argentina, desde Paraguay llegaron a prestarle ropa a sus jugadores. A través de sus redes sociales, la selección publicó un mensaje respaldando a sus crack de cualquier acusación.

Incondicional respaldo a los mellizos Óscar y Ángel Romero, baluartes de la #Albirroja ⚪�� en #ElSueñoQueNosUne ���� rumbo a Qatar 2022 �� pic.twitter.com/Dr5Bob1yfS — Selección Paraguaya (@Albirroja) January 12, 2021

"Incondicional respaldo a los mellizos Óscar y Ángel Romero, baluartes de la albirroja en el sueño que nos une rumbo a Qatar 2022", sentenciaron.