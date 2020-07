Sampaoli busca un arquero para Atlético Mineiro: Matías Dituro, Gabriel Arias y Augusto Batalla entre las opciones

El fútbol aún no vuelve en Sudamérica, pero eso no significa que los cuerpos técnicos de diversos clubes no sigan trabajando para reforzar sus equipos. En ese sentido, Jorge Sampaoli, entrenador de Atlético Mineiro, sigue buscando alternativas para potenciar su plantel.

Por lo mismo, ahora está buscando un arquero, pues Víctor, quien es titular y uno de los referentes del plantel, finaliza contrato a fin de año y su continuidad está en duda. En tanto, el segundo portero, Rafael, que llegó en marzo pasado procedente de Cruzeiro, no es del gusto del técnico argentino.

De esta manera, la prensa trasandina afirma que Martín Campaña es el jugador elegido por el casildense para potenciar la portería. Incluso, TyC Sports afirma que “en el transcurso de la semana llegará una propuesta para llevarse a préstamo por un año al arquero uruguayo, con cargo y obligación de compra”.

El portero uruguayo tiene en su palmarés la Copa Sudamericana 2017.

Sin embargo, si el charrúa que pertenece a Club Atlético Independiente no llega a un acuerdo existen tres arqueros conocidos en Chile: Matías Dituro, que es titular y uno de los pilares en Universidad Católica; Gabriel Arias, portero de Racing Club y seleccionado chileno; y Augusto Batalla, titular indiscutido en O’Higgins de Rancagua.

De hecho, el portal infiernorojo, sitio partidario de Independiente, publica que “estos futbolistas gozan de titularidad en sus clubes y, de querer ser comprados, dependerían de una negociación más forzosa que por Campaña, a quien Independiente le aseguro que le dará la libertad de conseguir un nuevo club en este libro de pases”.

Por el momento, no existe ninguna oferta formal por alguno de los arqueros ligados al fútbol chileno, pues todo dependerá de las negociaciones entre el club brasileño y el argentino por el uruguayo Campaña.