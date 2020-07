Guarello, Danilo Díaz y Luka Tudor hacen pebre a Sampaoli: "Salió de Chile como un pesetero"

En Radio ADN salió al baile la recepción de Michelle Bachelet a la selección chilena campeona de la Copa América en 2015 en La Moneda, específicamente en torno a lo que rodea la carrera de Jorge Sampaoli. El entonces DT de la Roja no asistió junto al plantel.

“Sampaoli dijo en ese minuto que no lo sentía, porque le había ganado a Argentina”, lanzó Carlos Costas mientras Luka Tudor metía su cuchara: “claro, arreglando el contrato nuevo”. Era que no, Juan Cristóbal Guarello se sumó al diálogo: “porque Sampaoli no entra en ningún boliche sin que le paguen”.

De ahí en más el debate tomó velocidad crucero y los palos llovieron para el ex entrenador de Universidad de Chile y la selección nacional, criticando su forma de ser fuera de la banca.

EL RESTO DE LA CONVERSACIÓN

-Carlos Costas: “quedó con mal nombre Sampaoli”.

-Guarello: “es que él se lo buscó, si hizo todo muy mal”.

-Danilo Díaz: “salió como un pesetero, y él sabía con quién negociaba”.

-Carlos Costas: “pero es el primer técnico que le dio un título a Chile”.

-Guarello: “sí, eso no está en discusión”.

-Luka Tudor: “no es excluyente”.

Sampaoli y Chile campeón de Copa América 2015.

-Guarello: “nadie discute a Sampaoli entrenador. No por ser, quizá el mejor entrenador, puedes hacer cualquier cosa. En eso se confunden. Ser muy bueno en una actividad no te da un cheque en blanco para hacer lo que quieras. Te protege, te ayuda, pero todo tiene un límite. Negoció su último contrato con Varela y Baeza en el aeropuerto, diciendo que no iba a ir a jugar contra Uruguay. Y ahí se dejó blindado. Después no quería pagar… cartón completo Sampaoli”.

-Luka Tudor: “Sampaoli siguió con esta forma de actuar a donde se fue, lo mismo en todos lados. Sí ha sido un entrenador que nos dio resultado”.

-Guarello: “Sampaoli, como entrenador, nada que decir... y lo que creció porque nunca fue profesional en Argentina. Vino desde debajo, de dirigir en Perú”.