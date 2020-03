Augusto Batalla: "Marcelo Gallardo me convenció de no ir al Real Madrid"

Sorprendió la llegada de Augusto Batalla a Unión La Calera la temporada pasada, sobre todo porque hace poco había sido titular en River Plate ante Boca Juniors, más allá de eso el año 2019 fue provechoso para el portero dejando gran recuerdo en los cementeros y el respeto del medio.

Hoy en O´Higgins y en tiempos de cuarentena, el portero conversó por Instagram Live con el relator Hernán Santarsiero, al que le contó un dato que nadie tenía: le dijo no al Real Madrid. “Los que me convencieron fueron Barovero (ex arquero de River hoy en México) y Gallardo (Marcelo)”, afirmó Batalla

Agregando que “hubo contactos y sus dirigentes estaban al tanto de absolutamente todo”.

El arquero también hizo un mea culpa respecto a su paso por River. “Cometí errores en partidos clave, como el Superclásico que perdimos en el Monumental o ante San Lorenzo", cerró.Pese al buen año en Unión La Calera, Gallardo no lo tuvo en cuenta para este 2020 y otra vez su destino fue Chile, esta vez para recalar en O´Higgins de Rancagua.