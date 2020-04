Sagnol: "Fumé 250 cigarrillos en diez minutos, no quería las disculpas de Zidane. No hablamos en dos años"

El 9 de julio de 2006 Italia derrotó por penales a Francia (5-3) en la final de Alemania 2006 y consiguió su cuarto título mundial. El defensa Willy Sagnol fue parte de los galos en ese recordado encuentro.

Zinedine Zidane abrió la cuenta para Francia en los 7’ y Marco Materazzi igualó en los 18’, resultado que se mantuvo en los 90 monitos y el alargue.

En el primer tiempo extra, Zidane le dio un cabezazo a Materazzi y el argentino Horacio Elizondo expulsó al galo, detalle no menor que finalmente permitió a la Azzurra aguantar hasta la definición desde los doce pasos.

“Tengo el mejor y el peor recuerdo al mismo tiempo. Estábamos muy contentos con el penalti marcado por Zidane. Cuando le pegas de cuchara corres riesgos muy altos. Mi primer pensamiento fue ‘que loco', pero cuando anotó estaba súper feliz". Y me dejó con un sabor amargo”, dijo Sagnol a Radio Montecarlo.

Incluso, el ex zaguero contó detalles de cómo fue el regreso a camarines masticando la derrota, Zidane ofreciendo disculpas y él fumando como loco para abstraerse del amargo momento.

"Cuando has perdido entras en el vestuario y hay alguien que habla y se disculpa. Pero no lo escuchas porque estás completamente inmerso en tu decepción”, contó.

Agrega que “no quería aceptar las disculpas por parte de Zidane o hablar con él. Ese no era el momento. Tuve que ir al baño y fumar 250 cigarrillos en diez minutos. Así es como me las arreglé para no seguir pensando en ello”.

Sentencia: “con Zidane no hablé en casi dos años. En 2008, después de la Europa, me casé. Mi esposa me dijo que llamara a Zizou. Lo invité, tomamos un aperitivo y hablamos”.