Ryan Giggs revela que Sir Alex Ferguson le suspendió 7 veces el sueldo para demostrar quién mandaba en el camarín del Manchester United

Ryan Giggs, el histórico centrocampista del Manchester United que recientemente reveló la manera en que Sir Alex Ferguson cumplía los caprichos de Cristiano Ronaldo, se refirió a la tensa relación que tuvo que vivir mientras era jugador del equipo y estaba bajo las órdenes del ex estratega escocés, que en siete oportunidades le suspendió el salario para demostrarle quién mandaba dentro del vestuario.

"Discutí con él muchas veces. Me suspendieron seis o siete veces sin recibir mi salario. No siempre es fácil estar en el vestuario después de un juego y escuchar que no jugamos bien. Luego cambió su actitud y me gustó, pero él continuó multándome para mostrar quién estaba a cargo”, reveló el Galés a BeIN Sports.

Pero la feroz actitud de Sir Alex no sólo estaba reservada para Giggs, sino para cualquiera que no estuviese dentro de su listado de predilectos: "Solo existieron cuatro jugadores con los que no ha 'perdido la cabeza'. Eric Cantona, Bryan Robson, Roy Keane y Cristiano Ronaldo", detalló el ex mediocampista.

De todas formas, y en su faceta actual de entrenador, el galés ha logrado entender los métodos del otrora estratega de Los Diablos Rojos, y reconoce que existen juagdores de una calaña especial que se pueden dar el lujo de ser tratados diferente:

"Los jugadores que se salen con la suya son los que generalmente te ganan los partidos, así que les permites tener algunas comodidades dentro del campo", reflexionó y aseguró que Ferguson "era un maestro de la psicología y para sacar lo mejor de nosotros".