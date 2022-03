Real Betis y Atlético de Madrid se enfrentan en un compromiso fundamental para ambos equipos por La Liga pues es una disputa palmo a palmo por uno de los cupos para la siguiente edición de la Champions League. También es un tremendo duelo entre grandes técnicos como Manuel Pellegrini y Diego Simeone.

El Cholo, que ha tenido una temporada complicada con los colchoneros pero parece ir en alza, no se guardó ningún elogio hacia el chileno. "Está haciendo un trabajo extraordinario. Es un míster que ha logrado, como en casi todos los equipos en los que ha estado, un juego, una dinámica, una visión de cómo le gusta que jueguen sus equipos y en el Betis lo ha desarrollado a la perfección", indicó en conferencia de prensa.

Luego de eso, el transandino siguió hablando de la influencia que ha tenido el Ingeniero en una generación más joven de técnicos. "Manuel es alguien a quien admiro mucho. Un entrenador que nos ha marcado a los que empezamos a ser entrenadores hace unos años. Me gusta la sensibilidad que tiene para los equipos", apuntó.

Uno de los puntos que comentó es la suplencia que está teniendo actualmente Luis Suárez. "He tenido mucha fortuna como entrenador. Me ha tocado dirigir a Torres, campeón del mundo, con Inglaterra, y ha entrenado siempre de la misma manera, jugara o no. Hoy con Luis vivo la misma situación", señaló.

"La palabra segundo plano nosotros no la usamos. Nosotros buscamos que en cada partido podamos sacar a los que mejor compitan para lograr el objetivo común que tenemos todos. Hay momento que hay chicos que están en mejor forma, otros en los que otros que piden jugar con hechos", añadió Simeone sobre esta situación.