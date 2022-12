Manchester United no tuvo un encuentro para nada fácil este 31 de diciembre de 2022. Los Diablos Rojos visitaron al Wolverhampton Wanderers y tuvieron varios inconvenientes para vencer a los Lobos, que están en puestos de descenso directo al cabo de 17 partidos de la Premier League de Inglaterra.

Y todo comenzó con un problema que no estaba en los planes para el DT del cuadro vencedor, el neerlandés Erik Ten Hag, quien le aplicó un castigo al mundialista inglés Marcus Rashford, que no comenzó el encuentro como titular. En su lugar, el ex entrenador del Ajax alineó al joven argentino Alejandro Garnacho.

Pero en el descanso, el "10" de los visitantes saltó al campo de juego del Molineux Stadium, precisamente en lugar del extremo trasandino que desperdició una ocasión de gol ante un gran achique del portero portugués José Sá.

Corrían los 76' cuando Rashford marcó el gol del triunfo. Luego de un pase de Bruno Fernandes y una serie de rebotes en el área contraria, el atacante de 25 años marcó el gol con un remate rasante que pasó por debajo de las piernas del meta luso.

Es más, pudo hacer un doblete, pero fue anulado por posición de adelanto cuando ya había celebrado su 7° gol en la competencia, aunque su registró sólo se quedó en seis anotaciones a raíz de la intervención del VAR.

Rashford admite haberse quedado dormido

Luego de la victoria que dejó al Manchester United el en 4° puesto de la tabla con 32 puntos, el propio atacante héroe de la jornada reconoció la indisciplina que lo marginó de la alineación estelar.

"Me quedé dormido y me perdí la reunión previa al juego. Llegué un poco tarde. Son las reglas del equipo y entiendo la decisión", explicó el seleccionado inglés, quien de todas maneras dejó orgulloso a su jefe, el neerlandés Erik Ten Hag.

El adiestrador de 52 años comentó que "está bien. Después de la decisión estuvo brillante, muy vivo y marcó un gol. Fue la reacción correcta".