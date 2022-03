Tata Martino sufrió un desprendimiento de retina, por lo que no ha podido viajar con la selección de México en las Eliminatorias de la Concacaf a Qatar 2022.

La selección de México está a un paso de conseguir la clasificación al Mundial de Qatar 2022, pero hay algo que no tiene tranquila a la afición local.

El entrenador Gerardo Tata Martino se ha ausentado en tres partidos de las Eliminatorias de la Concacaf debido a problemas de salud. El argentino ha sufrido por el desprendimiento de retina y los médicos les han recomendado no exponerse.

La polémica se desató cuando el Piojo Herrera, actual DT de Tigres, lo criticó duramente y le pidió que deje el cargo, insinuando que él podría tomarlo.

“Nos brinca, porque no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud se tendría que hacer a un lado, más allá no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”, señaló.

Luego, insistió: “Está en las puertas de Qatar, sería realmente una tragedia lo que tenga que suceder, pero si no tiene salud obviamente tendría que hacerse a un lado. Creo que él tendría que haber estado ayer ahí, si vuela a Argentina también puede volar a Honduras. Son las cosas que de repente a nosotros no nos caen bien”.

Sobre la posibilidad de asumir como entrenador, afirmó: "Nunca le voy a decir que no a la selección, pero hoy no pasa por mí. Tengo un contrato con Tigres y si hay una circunstancia, la Federación tendría que hablar primero con Tigres”.

Otro que se postuló fue Hugo Sánchez: “Yo a dirigir la Selección Mexicana iría gratis, con el afán de ayudar a México y colaborar para que México pueda ir al mundial y pueda estar bien dirigido, iría y gratis”.

Este martes le consultaron a Martino por los dichos de ambas personalidades y simplemente respondió: "Sin comentarios".

Luego, aclaró su situación de salud: "Como dije antes, la situación de viajar depende de la burbuja de gas que todavía tengo, que no ha desaparecido. En la cirugía de septiembre, a los 31 días había desaparecido, ahora estoy en 45 días y no ha desparecido, espero que en las próximas semanas esto ya se solucione. Una vez que desaparece la burbuja, no tengo ninguna imposibilidad para viajar".

"Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina, la primera en septiembre y la segunda en febrero, el proceso tiene una parte que consiste en ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar", añadió.

La selección mexicana enfrenta este miércoles a El Salvador por la última fecha de las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022. Sólo necesita un empate para conseguir los boletos.