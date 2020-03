Presidente de la Liga de España: "Vamos a terminar la competición"

El coronavirus obligó a suspender la Liga de España por dos semanas, y existían rumores de que el torneo no se ha a reanudar, situación que descartó de plano el presidente del certamen, Javier Tebas.

"He estado trabajando mediante conversaciones telefónicas y videoconferencias durante todo el fin de semana con instituciones europeas, presidentes de clubes españoles, porque hay que coordinar y viene una semana muy importante", dijo Tebas Cope.

Pero fue más allá al explicar que "lo que manejamos ahora es que vamos a terminar la competición. Esta semana se pueden tomar importantes decisiones en Europa".

Tebas aclaró que están en todo Europa buscando variantes: "He tenido contactos con Italia, Alemania y otros presidentes de ligas. Estamos trabajando en dar una solución porque el coronavirus es un tema de salud y para la salud están los médicos, nosotros estamos para dar una solución al problema económico que se va a plantear, qué pasa con los cerca de cien contratos audiovisuales que tenemos en todo el mundo. Si no retransmites la señal no vas a poder cobrar, eso está claro".

"Nos queda un 25 por ciento de la temporada por jugar y todo el presupuesto habrá que revisarlo, ese es el daño que puede ocurrir si no se termina la competición", cerró.