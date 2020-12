La "dupla galáctica" con la que sueña Carlo Ancelotti para Everton

El mercado de pases vivirá una apertura en los próximos días, es por ello que en Europa empezaron las especulaciones sobre algunos fichajes, donde la Premier League lleva la batuta, siendo el certamen que más jugadores mueve.

Everton tuvo un gran arranque, con un James Rodríguez brillante en las primera jornadas, pero se fue quedando y ahora el equipo que dirige Carlo Ancelotti se encuentra en el noveno puesto, con 17 unidades, a siete de los líderes Tottenham y Liverpool.

El elenco de Liverpool quiere volver arriba y para ello el DT italiano tiene un nombre en mente, ya que según dio a conocer Marca, quiere un fichaje "galáctico", ya que está tras los pasos del volante de Real Madrid Isco, para que vuelva a juntarse con James.

"La prensa de Liverpool apunta a que el futbolista en la mira del italiano es Isco, a quien tuvo bajo su mando en el Real Madid, y como en el caso del cucuteño, le sacó su mejor versión. Esta posibilidad se ve cercana por la poca continuidad que está teniendo el español con Zidane, sin embargo, ¿sería la dupla ideal para el Everton?", señala el medio español.

Ancelotti mira a Madrid para sus fichajes - Getty

Luego, acerca de la pareja de volantes creativos señalan que "Rodríguez e Isco tienen características similares, pero eso no quiera decir que no puedan actuar en un mismo once. Cuando Carletto los usó al mismo tiempo en el conjunto blanco se vislumbró una sociedad que ahora podría explotar en la Premier League".

La Premier empieza a mover el mercado, con Everton, nuevamente, mirando a Real Madrid para sus "compras invernales".