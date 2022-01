Romelu Lukaku está en el ojo del huracán luego de declarar su inconformidad actualmente en el Chelsea, donde ha estado relegado en los planes de Thomas Tuchel, algo que le ha hecho repensar sobre su carrera al expresar que su mayor deseo es regresar lo más pronto posible al Inter de Milán.

Sus recientes declaraciones tiene consecuencias rápidamente y ahora se queda afuera de la convocatoria del equipo de Stamford Bridge para el partido de este domingo ante Liverpool, un duelo fundamental en el que los perseguidores del Manchester City en la lucha por el título de la Premier League se enfrentan.

"Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel", dijo en entrevista con Sky Sports.

Rápidamente el entrenador alemán respondió a sus declaraciones en la más reciente conferencia de prensa. "Es fácil sacar declaraciones de contexto y por supuesto que no me gustaron. Provocan un ruido que no necesitamos y no ayudan. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario", indicó.

Chelsea, actualmente, se encuentra en la segunda posición de la Premier League con 42 puntos, uno más que Liverpool, pero con 11 menos con respecto al Manchester City. Lukaku, entre tanto, ha logrado marcar siete goles en 18 compromisos disputados en todas las competiciones.