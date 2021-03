Histórico de Alianza Lima le responde a Pato Rubio: "Eso pasa por traer paquetes que nadie conoce"

Patricio Rubio, delantero de Unión Española, habló este miércoles de su paso por Alianza Lima y aseguró que el equipo se merecía el descenso.

Además, acusó a algunos futbolistas de no entregarse por completo en la temporada pasada: "Yo siento que descendimos igual, por secretaría no vale y lo merecíamos. Habían muchos jugadores que no querían, que tiraban para atrás y así se hace difícil".

Rápidamente reaccionaron en Perú, en especial, Waldir Sáenz, máximo goleador histórico de Alianza Lima. "Eso pasa por traer paquetes que nadie conoce. Lo hubiese dicho antes de que se vaya del país”, comenzó.

Luego, afirmó: “Ningún peruano ha dicho algo de los extranjeros que vinieron. Lo hubiese dicho antes de que se vaya del país. Tirar dardos desde allá (Chile) es la del cobarde. En el fútbol cuando hay una derrota nos la comemos todos. Si hay algo que no nos gusta lo decimos de frente”.

Sáenz es el goleador histórico de Alianza Lima (Archivo)

“Voy a averiguar si tuvo los huevos para enfrentar a algún jugador que hizo las cosas mal. Apuesto que ese tal Patricio Rubio no hizo ni un comentario”, finalizó.

Alianza Lima descendió a la segunda división en la temporada pasada, pero gracias a un fallo del TAS, pudo permanecer en Primera.

