Patricio Rubio le pega un palito a Ronald Fuentes: "Cuando quise volver a la U, él puso peros"

Este sábado en el Estadio Santa Laura se miden Unión Española y Santiago Wanderers por la primera fecha del Torneo Nacional.

El flamante refuerzo de los hispanos, Patricio Rubio, calienta la previa al confesar que está molesto con el DT rival, Ronald Fuentes, por los rumores de que la salida del entrenador se debió precisamente a que no estaba de acuerdo con fichar al ex Alianza Lima.

"No sé qué tan cierto será, pero sí me molestó, porque en un momento que pude volver a la U, él estaba en otro cargo (director deportivo) y también puso peros. Me preocupa porque no me conoce", afirma en conversación con Catedral Hispana.

A Rubio se le nota dolido, pero asegura que en definitiva él sabe la calidad de persona que es, y no tiene que dar explicaciones.

"(Fuentes) se deja llevar por comentarios y quizás tenga una mala impresión de mí, pero molesta que sin conocerme sucedan este tipo de situaciones. La verdad no le doy mayor importancia, me da lo mismo. Yo sé quién soy y la gente que me conoce también y no debo darle explicaciones a nadie", cerró.

