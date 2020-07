Pep Guardiola no está ni ahí con Jadon Sancho y le pega tremendo portazo: "No quería estar aquí, por eso no quiere volver aquí"

Uno de los jugadores que más suena en el mercado de pases es el inglés Jadon Sancho, una de las principales figuras de Borussia Dortmund.

El veloz puntero es seguido desde su país, apuntando a Manchester United y Manchester City como los clubes más interesados en sus servicios, situación que descartaron de plano desde el elenco celeste.

El mismísimo Josep Guardiola fue el encargado en desmentir el rumor, diciendo que ellos no quieren a Sancho, debido a que él mismo decidió partir del club que lo formó como jugador profesional.

"Él (Sancho) decidió irse, ¿por qué debería decidir volver?", dijo con claridad el entrenador catalán en la previa al partido con Liverpool.

Josep Guardiola no quiere saber nada de Jadon Sancho - Getty

"Cuando decidió mudarse a Dortmund, no fue porque decidirá regresar dos años después. No tendría sentido. No quería estar aquí, por eso no quiere volver aquí", agregó.

De esta manera, el United tiene el camino libre para intentar fichar a Jadon Sancho, aunque el Dortmund pedirá mucho dinero por su paso, estimado en 150 millones de euros.