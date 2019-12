Pellegrino va por la reelección en Gimnasia y Maradona anuncia que si gana seguirá como DT del Lobo hasta 2020

Vuelta de tuerca en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Días atrás Diego Maradona estuvo renunciado de la banca debido a que el presidente Gabriel Pellegrino no se presentaría a la reelección.

Poco después se confirmó una unidad de listas y Diego siguió sentado en la banca, pese a que aún está Mariano Cowen como líder de la oposición. Salvador Robustelli bajaría su candidatura y ahora Pellegrino va por la reelección.

“Aprovecho para hablar del presidente, de mi presidente. Hoy me dio una gran noticia. Me dio la noticia de que me quedo. Me confirmó que va a ir a la elección”, dijo Maradona a Infocielo.

Incluso, Maradona aseguró que Pellegrino le comentó que, en caso de ganar las elecciones, el DT seguirá en su cargo por todo el 2020.

“Va a hacer todo lo posible con mucha gente de Gimnasia que quiere de verdad al club, y vamos a armar un equipo duro para ganar todo lo que podamos ganar. Por ahí había gente que no creía en este Gimnasia y no creía en él. Pero hoy me dio la noticia de que todos esos que estaban en contra quieren que Gimnasia hoy sea grande. Y lo vamos a hacer más grande de lo que es”, concluyó.

Ahora habrá que ver dónde dirigirá Maradona el próximo año, en Primera División o baja de categoría con Gimnasia complicado en la lucha por el descenso.