Desde Perú le responden con dureza a Patricio Rubio por decir que en Alianza Lima "tiraban para atrás"

Alianza Lima, el equipo más grande de Perú, descendió en cancha y estaba condenado a jugar por primera vez en Segunda División, sin embargo tras un fallo del TAS el cuadro incaico se quedó en Primera.

En la temporada pasado el elenco de La Victoria tuvo a dos chilenos en sus filas, el entrenador Mario Salas y el delantero Patricio Rubio, y este último hizo noticia al señalar que los jugadores aliancistas "tiraron para atrás".

Las declaraciones del ahora atacante de Unión Española no gustaron en el vecino país y un ex referente de Alianza Lima, Alberto Rodríguez, salió al paso de las fuertes palabras del jugador nacional.

"A mí no me parece que algunos se hayan girado para atrás. Me sorprendió (lo que dijo Rubio). Cada uno tiene su punto de vista, pero no comparto. Todos pusimos de nuestra parte, no sé si lo suficiente", indicó el ahora jugador de Alianza Atlético.

Rodríguez analizó los dichos de Rubio - Getty

"Lamentablemente, el año pasado fue impensable para todos. No quiero echar la culpa a nadie, hay que asumir. Me alegro por Alianza, sin ellos no sería el mismo torneo, en buena hora se mantuvieron", agregó.

Finalmente Alianza Lima seguirá en Primera y el equipo que tuvo que perder la categoría por decisión del TAS fue Carlos Stein.