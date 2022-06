Benjamín Kuscevic se ha hecho su espacio en el Palmeiras. El defensa nacional arribó a Brasil a fines de 2020 y desde entonces ha logrado quedarse con un bicampeonato en Copa Libertadores, además de la Recopa Sudamericana, una Copa de Brasil y un Campeonato Paulista.

Y su rendimiento no ha pasado desapercibido. La Fiorentina ya manifestó su interés por el ex Universidad Católica, según manifestaron desde Italia, y no es el único elenco del Viejo Continente que lo tiene en carpeta. Esta semana, dos clubes se metieron a la pelea por el zaguero.

De acuerdo a lo que indica el sitio italiano Sportal, el Derbi de Génova se está disputando en el mercado, ya que el Genoa y la Sampdoria, rivales de la ciudad italiana, entraron a la pelea por Kuscevic.

El primer elenco necesita con urgencia un reemplazo ante la partida del defensa mexicano Johan Vásquez y también tiene un duro desafío por delante: pelear por recuperar la categoría. Por otro lado, la Sampdoria quiere olvidarse de su tímido rendimiento en la temporada pasada en la Serie A.

No sería la primera vez que Kuscevic viste una camiseta europa, en caso de concretarse su llegada a Italia. El zaguero estuvo en el equipo juvenil del Real Madrid, aunque no alcanzó a llegar al plantel de honor. En 2020, estuvo cerca de llegar al Dínamo zagreb, pero su fichaje se cayó en los últimos minutos.