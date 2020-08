Agenda de partidos en vivo de hoy domingo 30 de agosto: Vuelve Universidad de Chile, Playoffs de la NBA y debuta Isla en Flamengo

Infartante estará la agenda de TV con una variedad gigante de deportes para emocionarse y disfrutar en este fin de semana.

Todo comenzará con la séptima fecha del Campeonato Mundial de F1 en el Gran Premio de Bélgica. Lewis Hamilton llega como líder para llevarse otro triunfo, pero Max Verstappen lo sigue de cerca para hacerle la pelea en el podio.

El futbol chileno será lo siguiente en la agenda con cuatro partidos para disfrutar por TV en este regreso del Campeonato Nacional y la Primera B, destacando el choque entre Palestino y Universidad de Chile. Además, en el Brasileirao dos chilenos verán acción: Ángelo Araos con el Corinthians y Mauricio Isla en su debut en el Flamengo.

La jornada sigue con la NBA, que tiene duelos vitales en los Playoffs, incluyendo una de las semifinales de la Conferencia entre Toronto Raptors y Boston Celtics. Otro encudentro importante será entre los Clippers y los Mavs de Doncic, que llegan a su sexto partido de la primera ronda con mínima ventaja para los de Dallas.

Tremenda jornada deportiva y aquí tienes todos los detalles para ver en vivo por TV y online todos los eventos de hoy.

Campeonato Nacional 2020 y Primera B - Vuelve el futbol chileno



Hora (Chile) Partido Transmisión Domingo 30 de agosto - 10:30 hrs O'Higgins vs Antofagasta CDF Premium, CDF HD - Estadio CDF y CDF GO Domingo 30 de agosto - 13:30 hrs Rangers vs Temuco (Primera B) CDF Premium, CDF HD - Estadio CDF y CDF GO Domingo 30 de agosto - 16:00 hrs Palestino vs Universidad de Chile CDF Premium, CDF HD - Estadio CDF y CDF GO Domingo 30 de agosto - 18:30 hrs Curicó Unido vs Unión La Calera CDF Premium, CDF HD - Estadio CDF y CDF GO



NBA Playoffs



Hora (Chile) Partido Dónde ver Domingo 30 de agosto - 13:00 hrs Raptors vs Celtics ESPN - ESPN Play Domingo 30 de agosto - 15:30 hrs Mavs vs Clippers ESPN - ESPN Play Domingo 30 de agosto - 20:30 hrs Nuggets vs Jazz ESPN - ESPN Play

Mauricio Isla fue presentado hace una semana en Flamengo y este domingo está citado para debutar por sus nuevos colores. (Foto: Flamengo)

GP de Bélgica - Fórmula 1



Hora (Chile) Partido Transmisión Domingo 30 de agosto - 09:10 hrs Gran Premio Bélgica ESPN, Fox Sports 1 - ESPN Play

Brasileirao



Hora (Chile) Partido Transmisión Domingo 30 de agosto - 10:00 hrs Sao Paulo vs Corinthians Fanatiz Domingo 30 de agosto - 15:00 hrs Santos vs Flamengo Globo Internacional - Fanatiz



Ligue 1 - Francia



Hora (Chile) Partido Transmisión Domingo 30 de agosto Stade de Reims vs Lille DirecTV Sports - DirecTV GO Domingo 30 de agosto - Stade Brestois vs Olympique Marsella

DirecTV Sports - DirecTV GO

