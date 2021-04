Palmerias vs Independiente del Valle | Ver EN VIVO al Verdão de Benjamín Kuscevic por la fase de grupos de la Copa Libertadores por FOX Sports

Segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y en el grupo A hay uno de los partidos imperdibles de esta jornada. Palmeriras de Benjamín Kuscevic recibe a Independiente del Valle que viene de empatar con Defensa y Justicia.

Palmeiras ganó, pero el partido fue de infarto. El Verdão venía de caer en la Recopa Sudamericana, por lo que necesitaba un triunfo continental. En frente tenían a Universitario de Perú que iba por la hazaña.

Se pusieron 2-0 arriba y los brasileños ya se imaginaban con la victoria, pero en cuatro minutos todo cambió. Alan Emepreur fue expulsado en Palmeiras, al 65 y al 68 Enzo Gutiérrez anotó su doblete para igualar el partido, pero cuando se acababa el cronómetro, Renan puso el 3-2 para asegurar los tres puntos.

Benjamín Kuscevic no estuvo citado, algo que se ha hecho recurrente. El ex Universidad Católica solo ha jugado dos partidos esta temporada, ambos por el Campeonato Paulista. No fue citado para la final de la Recopa ni para el choque en Lima. Esperamos que el chileno comience a sumar citaciones y minutos.

Independiente del Valle es el rival de Palmeiras. Los ecuatorianos igualaron 1-1 contra Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece en su debut, por lo que van por los tres puntos. El Verdão cuenta con la localía para este duelo y debe demostrar por qué son los campeones del continente.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Palmeiras vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores?

Palmeiras vs Independente del Valle juegan este martes 27 de abril a las 20:30 hrs de Chile.

Los ecuatorianos eliminaron a Unión Española en fase 2 y a Gremio en fase 3, por lo que llegan con rodaje a los grupos. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Palmeiras vs Independiente del Valle?

El partido será transmitido por Fox Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports

VTR: 45 (SD) (Stgo) - 859 (HD)

DTV: 607 (SD)

ENTEL: 210 (SD)

CLARO: 177 (SD)

GTD/TELSUR: 83 (SD)

MOVISTAR: 483 (SD)

TU VES: 519 (SD)

ZAPPING: 95 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR y en Zapping.