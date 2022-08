Cristiano Ronaldo atraviesa quizás el peor momento de su larga y exitosa carrera. El astro portugués no quiere seguir en el Manchester United que actualmente es dirigido por Erik Ten Hag y a estas alturas no son pocas las demostraciones de CR7 para dejar claro que no está cómodo en los Red Devils.

El gran problema es que no ha aparecido una oferta concreta ni equipo que quiera pagar o recibir al crack luso. En medio de este escenario hace un par de semanas los hinchas del Olympique Marsella de Alexis Sánchez pidieron en redes sociales la llegada de CR7 en redes sociales con el hashtag #RonaldOM.

Eso hace semanas, porque en lo últimos días fue el periodista italiano Niccolo Ceccarini quien hizo estallar a los hinchas del Marsella informando el inicio de las conversaciones entre el representante de Cristiano (Jorge Mendes) y la directiva del OM encabezada por su presidente Pablo Longoria.

Los fanáticos del Olympique Marsella alucinaron con la bomba y el hashtag #teamOM se calentó en las redes sociales como reacción al posible arribo de Cristiano Ronaldo como compañero de Alexis Sánchez.

Según detalla Le 10 Sport en Francia, ante el fuerte rumor el propio club galo salió a desmentir la información afirmando que Cristiano Ronaldo no será compañero de ataque de Alexis.

“Fue poco lo que tardaron algunos en imaginarse a Cristiano Ronaldo llegando al OM. Pero eso duró poco. De hecho, a raíz de esta bomba lanzada en Italia, el club de Marsella se vio obligado a reaccionar y negar la posibilidad de una transferencia”, sentenció Le10Sport diluyendo el fichaje de CR7 en el cuadro de AS70.