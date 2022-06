El ex defensa de la selección italiana, Giorgio Chiellini, se marcha a la MLS de Estados Unidos, donde defenderá a Los Angeles FC. Viene de ser multicampeón en la Juventus.

Giorgio Chiellini confirmó a través de sus redes sociales que tras dejar atrás la Juventus, se comprometió con Los Angeles FC de la MLS hasta el final de 2023.

El zaguero de 37 años comenzará una etapa totalmente nueva en Estados Unidos tras despedirse de la Vecchia Signora, donde estuvo desde el año 2005, y también de la selección italiana, con la que se proclamó campeón de Europa el año pasado.

El experimentado defensa publicó un mensaje en Twitter que incluye un video en el que aparece con un jockey y una camiseta con el símbolo de su nuevo equipo.

"El próximo capítulo", escribió Chiellini, quien nunca pudo ganar la Champions League junto a la Juventus, tampoco la Copa del Mundo con Italia en 2006, pues quedó fuera de la nómina.

"Para nosotros era una oportunidad única. No hay muchos jugadores en el mundo con su historial de victorias y su experiencia", señaló John Thorrington, copresidente y mánager general de Los Angeles FC (LAFC).

El dirigente espera tenerlo varios años en su club, pese a su edad: "Creemos que nos va a ayudar a competir y a ganar, tanto ahora como en el futuro".

"La oportunidad se convirtió en algo factible cuando Italia no se clasificó para el Mundial. Entonces, sus representantes y nuestros ejecutivos y propietarios entraron en la conversación", explicó.

Finalmente, dice que confía en que Chiellini no tenga problemas físicos en el club: "No haría este fichaje si no lo creyera. Con nuestro personal y recursos, así como la profesionalidad de Giorgio, seremos capaces de gestionarlo de una manera que lo sitúe a él y al LAFC en el camino del éxito".

Chiellini podría debutar por Los Angeles FC el 8 de julio cuando el equipo enfrente a Los Angeles Galaxy de Chicharito Hernández, en el clásico de la ciudad.