Kanté siempre emociona: llegó con bombones al primer cumpleaños al que lo invitaron

Luego del título de Chelsea en la Champions League, N'golo Kanté se ha convertido en uno de los jugadores de moda en Europa y el mundo. El partidazo que se jugó ante el Manchester City lo catapultó como uno de los mejores volantes del mundo, por lo que muchos periodistas empezaron a buscar más historias desconocidas de su humilde manera de vivir.

Así es como en una entrevista con UOL Brasil, su ex compañero en el Caen francés Felipe Saad comentó una anécdota que vivió en hace 8 años, cuando lo invitó amablemente a una fiesta de cumpleaños. Algo que sorprendió a la estrella mundial.

"N’Golo Kanté es una de las personas con el corazón más grande que conocí, es un perfil que ya no existe en el futbol, por eso es muy querido entre los jugadores. Dentro del vestuario es como lo ves en la tele: tímido, con una sonrisa, casi nunca habla. Es un pozo de humildad”, indicó Saad antes de explicar lo que vivió en su celebración.

Kanté ha demostrado su importancia en la mitad de la cancha en el Chelsa. Foto: Getty.

"Desde el principio, lo coloqué bajo mi ala. En septiembre del 2013 lo llamé para mi cumpleaños, la fiesta era chica, solo había dos o tres jugadores más y fue en un restaurante inglés. De repente llegó Kanté con una caja de bombones en la mano, todo avergonzado, se disculpó por el regalo y me dijo que no sabía qué regalar, me dijo que nunca antes lo habían invitado a un cumpleaños", comentó para demostrar el bajo perfil de Kanté.

El volante francés se metió en la historia grande del fútbol, ya que en tres años logró conseguir la Copa del Mundo con su selección y la Champions League con los Blues, demostrando a sus 30 años el enorme potencial que tiene.