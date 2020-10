Newcastle vs Manchester United | Ver EN VIVO el duelo por la 5° fecha de la Premier League

Este sábado vuelve el fútbol internacional con toda la emoción de la Premier League, por la 5° fecha de la liga inglesa jugará el local Newcastle frente a un Manchester United que ha tenido un complicado inicio de temporada y que viene de recibir una histórica goleada en Old Trafford de parte de José Mourinho y su Tottenham.

El Newcastle buscará continuar con su buen arranque en la liga, donde ha logrado 2 victorias, un empate y una derrota. Las Urracas si logran un buen resultado seguirán escalando posiciones y acercarse a los cupos de clasificación a torneos internacionales. El último encuentro del Newcastle fue en la cuarta fecha de la Premier cuando derrotó al Burnley por 3-1 de local.

Por el lado de la visita, Manchester United viene de años tormentosos y al parecer este año no será la excepción, los Diablos rojos sufren con el pésimo arranque de torneo que han tenido, en los tres partidos disputados hasta la fecha, acumulan una victoria y dos derrotas, en la fecha anterior los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer cayeron de local por 1-6, frente al Tottenham del ex técnico del United, José Mourinho. Dentro de las ausencias destacadas para este duelo, se encuentra la del recientemente llegado delantero uruguayo Edinson Cavani, quien por motivo de cumplir la cuarentena preventiva que exige el gobierno británico no será considerado.

Al comienzo de la 5° fecha de la Premier League, el Newcastle se ubica en noveno lugar con 7 unidades a dos puntos de la zona de clasificación a torneos europeos, mientras que la visita, el Manchester United está en la 16° posición con 3 puntos.

El último duelo que jugaron ambos equipos terminó con una victoria por 4-1 para los de Manchester (Getty Images)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Newcastle vs Manchester United por la fecha 5 de la Premier League?

Newcastle vs Manchester United juegan este sábado 17 de octubre a las 16:00 hora de Chile.

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Newcastle vs Manchester United?

Newcastle vs Manchester United será transmitido por ESPN 3 en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Newcastle vs Manchester United?

Si buscas un link para ver en vivo a Newcastle vs Manchester United, podrás hacerlo en la app de ESPN Play.