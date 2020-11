Minuto a minuto: Liverpool vence al Manchester City como visitante con gol de Salah

Manchester City recibe al Liverpool en un partidazo por la fecha 8 de la Premier League. El encuentro, estará animado primero por dos entrenadores de primer nivel, y luego por protagonistas de gran clase en la cancha. El Etihad Stadium será el escenario para otro duelo entre Citizens y Reds.

La última visita del Liverpool fue una contundente derrota 4-0, así que el cuadro de Jürgen Klopp buscará sacarse la espinita para afianzarse en el liderato.

En ese sentido, Liverpool ocupa la primera posición de la liga de Inglaterra. Las recientes victorias en las fechas anteriores le permitieron a los reds superar al Everton, su clásico rival, en la punta de la tabla. La fecha pasada, el West Ham sufrió el poderío de los vigentes campeones, mientras que por la UEFA Champions League, golearon sin apuros al Atalanta por 5-0.

El City por su parte, marcha décimo con 11 puntos en la Premier. Un lugar muy decepcionante considerando las expectativas puestas sobre los dirigidos de Pep Guardiola. Sin embargo, en el plano internacional, lideran el grupo C con puntaje perfecto luego de la victoria 3-0 sobre el Olympiacos la fecha pasada como local.

Si buscas un link para ver en vivo Manchester City vs Liverpool, podrás hacerlo en ESPN Play.















14:16 | ¡CASI EL LIVERPOOL! Gran contraataque de Mané, se la da a Salah y este habilita a Alexander-Arnold. El lateral remata y Ederson responde bien en dos instancias. Tiempo cumplido en el Etihad.











14:13 | ¡FALLÓ DE BRUYNE! ¡FALLÓ DE BRUYNE! En un evento imprevisto, el belga desvió su disparo. Se mantiene el 1-1 a los 42 minutos.













14:12 | ¡PENAL PARA EL CITY! El arbitro decide tras ver la repetición y cobra pena máxima a favor del local.

14:11 | ¡REVISIÓN DE VAR! Centro de Kevin de Bruyne y el balón golpea directamente en la mano de Joe Gomez.

















14:04 | ¡AVISA DE BRUYNE! El belga recibe en la entrada del área y saca un remate potente que se va por poco. Cambió en un minuto el ambiente del partido.















14:03 | ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL CITY! Gabriel Jesús gira en el área, el rebote descoloca a Alexander-Arnold y el brasileño define de puntín abajo para vencer a su compatriota Alisson. 1-1 en el Etihad.















14:02 | Primera media hora de partido y el Liverpool sigue dominando el encuentro. Los locales no se sienten cómodos y apenas tienen un tiro al arco. Es 1-0 para el Liverpool.













13:57 | ¡LO TUVO EL CITY! Sterling quedó mano a mano contra Alisson y el portero brasileño respondió de buena manera pra evitar el gol de los locales. Matip complementó sacando del área.











13:52 | Se cumplen 20 minutos y el City aún no remata al arco. Se mantiene el triunfo 1-0 del Liverpool con gol de Mohamed Salah en el Etihad.











13:44 | ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! Salah transforma la pena máxima en gol. 1-0 para la visita en el Etihad Stadium.













13:43 | ¡PENAL PARA EL LIVERPOOL! Walker derriba en el área a Mané y el juez no duda. 12 minutos y la posibilidad más clara es para el visitante.











13:41 | Primeros 10 minutos muy activos en mitad de cancha pero sin ocasiones claras de gol. La intensidad se hace presente en el Etihad Stadium.













13:31 | ¡EMPEZÓ EL PARTIDO EN EL ETIHAD!











13:26 | ¡SALEN LOS EQUIPOS A LA CANCHA! ¡SE VIENE EL PARTIDAZO EN EL ETIHAD!













13:22 | ¡FORMACIÓN DEL LIVERPOOL!





The Reds to face @ManCity �� — Liverpool FC (@LFC) November 8, 2020

Comienza la previa del partidazo entrepor la Premier League.