Milan vs Hellas Verona | Fecha, horarios y canales para ver el duelo de los rossoneros por la 7° fecha de la Serie A Italiana

El futbol no para, es por eso que el Milan recibe como local a Hellas Verona por la séptima fecha de la Serie A Italiana, el encuentro será este domingo a las 16:45 hrs de Chile y se jugará en el Estadio San Siro ubicado en la ciudad de Milán.

Los locales llegan a este duelo con aires de triunfo, tras ganar por 1 – 2 contra el Udinese el pasado 1 de noviembre, logrando quedarse con los tres puntos de visita, Franck Kessie y Zlatan Ibrahimovic fueron los encargados de consagrar el triunfo parar la escuadra de Stefano Pioli.

Los Rossoneros son líderes absolutos de la serie A italiana, están primeros en la tabla de posiciones con 16 puntos, vienen de haber ganado cuatro encuentros y solo tienen un empate.

Por su parte, los Mastines vienen de ganar en su último partido por goleada al Benevento, con un potente marcador 3 – 1, Hellas se puso en ventaja gracias al doblete de Antonin Barak y a un tanto de Darko Lazovic, jugadores que tuvieron gran rendimiento en cancha. De igual forma se encuentran mucho más abajo en la tabla, están en 7° lugar con 11 puntos y traen a cuestas dos victorias, dos empates y una derrota.



El Milan de local quiere salir victorioso y consagrarse ganador de la Serie A Italiana. (Foto: Getty)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Milan vs Hellas Verona por la Serie A Italiana?

Milan vs Hellas Verona jugarán este domingo 8 de noviembre a las 16:45 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo a Milan vs Hellas Verona?

Milan vs Hellas Verona será transmitido en vivo por TV por ESPN y Rai Italia en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN



VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde seguir en vivo y por streaming Milan vs Hellas Verona?

Si buscas un link para ver en vivo y online Milan vs Hellas Verona, podrás hacerlo en ESPN Play y Fanatiz.