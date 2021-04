Mikel Arteta se derrite por el Kun Aguero: "No es sólo cómo juega, es su carisma, su personalidad. Es amado por todos"

Sergio Aguero anunció el fin de su romance con Manchester City tras una década juntos, y tras el anuncio oficial, Mikel Arteta, actual estratega del Arsenal, salió al frente a alabar al artillero argentino y a desearle la mejor de las suertes en sus nuevos rumbos.

El estratega de los Gunners no es un desconocido para el Kun, ya que durante sus años como jugador muchas veces se cruzaron en cancha, sin embargo, su relación se volvió cercana cuando Arteta fue ayudante de Josep Guardiola en el elenco ciudadano, entre 2016 y 2019.

"Necesitas algo de liderazgo, algo de calidad, jugadores para crear momentos para comenzar a construir un proyecto como lo hicieron ellos (Manchester City) y Sergio (Aguero) es probablemente la cara más grande en ese proyecto", comentó en conferencia de prensa.

Arteta fue más allá y detalló que "no es sólo la forma en que Aguero juega, sino su carisma, su personalidad y la forma en que es. Es amado por todos en el club".

Pese a que las lesiones y un diagnóstico de Covid-19 positivo impidieron que el Kun tuviese gran protagonismo en la última temporada, Arteta no tuvo problemas a la hora de destacar sus características como delantero:

"Sergio (Aguero) tiene una cualidad única para ver espacios donde nadie más puede ver y marcar goles de una manera realmente fácil, por lo que estoy seguro de que encontrará el próximo proyecto adecuado", explicó.

Arteta fue ayudante de Pep en el City antes de asumir en el Arsenal.

Respecto a su salida del City tras diez años, el DT del Arsenal agregó que "es triste ver a alguien irse como él, pero creo que lo que ha hecho allí estará en la historia".

Pese a todas las loas dirigidas hacia el argentino, Mike Arteta tiene claro que para el presupuesto de los Cañoneros sería imposible pujar por el Kun: "No, no, no ... ya veremos qué pasa con él en el futuro".

