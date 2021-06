Joan Laporta está más que optimista: "No contemplo ni me planteo un 'no' de Messi"

Para Barcelona la principal prioridad en este mercado de fichajes es poder asegurar la renovación de Lionel Messi, quien terminó su contrato y tiene la posibilidad de marcharse libre a cualquier equipo pero todo parece indicar que el argentino se quedará en el club que ha defendido toda su vida.

El presidente del equipo culé, Joan Laporta, tiene altas expectativas con poder lograr firmar la ampliación del vínculo con su capitán. "Estoy tranquilo. Sus botas seguirán en el césped del Camp Nou. No contemplo ni me planteo un 'no' de Messi", afirmó el directivo a la salida de un evento del equipo.

Sin embargo, reconoce que hay complicaciones en esta operación pero no pierde el optimismo de lograrlo. "No es sencillo porque es el mejor jugador del mundo y hay muchos equipos que van detrás de él con una mejor economía, pero en este ámbito lo ha puesto muy fácil", puntualizó Laporta.

El presidente blaugrana no se adelanta en qué momento se anunciará esta renovación. "La idea es que se produzca lo antes posible: nos conviene a las dos partes. Estamos confiados. No nos ponemos fechas, pero puestos a elegir me gustaría que fuese el 24 de junio, que es mi santo y su cumpleaños, o el día 29, que es mi cumpleaños", indicó.

Barcelona, además, espera más incorporaciones como la de Memphis Depay tras las de Sergio Agüero, Eric García y Emerson Royal. "Habrá más entradas de jugadores, pero no fichajes normales, puesto que no estamos en esa condición, pero sí a través de buenos trueques, con la complicidad que comporta".