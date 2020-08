Mauricio Pochettino aparece como reemplazante de Quique Setién en el Barcelona

Momento clave se vive en el Barcelona, a días del crucial partido ante el Nápoli para acceder a los cuartos de final de la Champions League.

El duro golpe que significó perder la Liga a manos del Real Madrid, tiene en jaque a la dirigencia que decidió cambiar a Ernesto Valverde por Quique Setién cuando el equipo marchaba primero del campeonato.

Por eso es que en Inglaterra el Daily Mail asegura que si el Barca no clasifica, Setién se va del Barcelona y llegaría el argentino Mauricio Pochettino a sentarse en la banca culé.

Setién tiene poco margen para convencer a sus dirigidos (Getty Images)

Recordemos que el trasandino está inactivo desde que se tuvo que ir del Tottenham luego de haber llegado a la final de la Champions League, que perdió a la postre con el Liverpool.

Eso sí, hay un problema: Pochettino está muy identificado con el Espanyol, y en más de una ocasión declaró que jamás entrenaría al Barca.

Como de los arrepentidos es el reino de los cielos, el entrenador le dio una nota hace poco al diario El País asegurando que "el Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa".