Marcelo Gallardo no ha hecho jugar a Julián Álvarez, la gran estrella del Millonario, pensando en el partido ante Colo Colo. Además se ilusiona con recuperar a Esequiel Barco para jugar en Santiago, quien la semana pasada sufrió un desgarro. A muchos otros titulares les dio descanso ante Talleres.

Colo Colo y River Plate jugarán el próximo miércoles en Santiago por la tercera fecha del Grupo F de Copa Libertadores, partido que puede definir al ganador de la zona pues ambos marchan punteros con seis unidades. Por eso es que Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario, entiende la importancia del duelo.

Debido a eso es que resguarda a sus mejores jugadores debido a la seguidilla de partidos que han debido enfrentar en el ámbito local e internacional, lo que incluso provocó lesiones musculares de dos jugadores importantes como Esquiel Barco y Juan Fernando Quinteros.

En principio se pensaba que Barco estaba descartado para enfrentar al Cacique, aunque el DT argentino le abrió una puerta a una de las figuras que se incorporó este año. "Evaluamos si puede estar en Chile", manifestó el estratega, a pesar de que solamente cumpliría 17 días tras sufrir el desgarro.

Claro que la gran figura del elenco de la Banda Sangre es Julián Álvarez, delantero que ya fue vendido al Manchester City por 17 millones de dólares y que se perdió los últimos dos partidos ante Banfield y Talleres de Córdoba, siendo reemplazado por Matías Suárez.

Gallardo aseguró que no quiso exponerlo justamente pensando en Colo Colo. "No tuvo una lesión muscular, sí una sobrecarga. Venía bien, pero cuando intentó picar en la previa ante Banfield sintió que no estaba del todo cómodo y decidimos preservarlo".

El Araña estuvo en el banco ante la T, donde no ingresó para no correr riesgos. "Estaba apto para jugar, pero era un riesgo que no quería cometer y preferí que tenga unos días de recuperación para los partidos que se vienen", enfatizó Gallardo.

River Plate formó solamente a dos titulares (Franco Armani y Santiago Simón) ante Talleres, pensando en los duelos ante Atlético Tucumán de este domingo y del Cacique, el próximo miércoles.