Marca confirma en primera página: el Manchester City es el principal candidato para llevarse a Lionel Messi

En España siguen atentos al polémico quiebre entre Lionel Messi y Barcelona, con La Pulga cerca de partir del Camp Nou tras la dolorosa eliminación en la Champions League y las diferencias irrenunciables con la directiva, y Ronald Koeman, nuevo DT azulgrana.

Marca, reconocido diario madridista, mira atento el movido presente del archirrival del Real Madrid y entregan nuevos datos en la edición preparada para este jueves.

Según consigna Marca en portada, “así está el culebrón Mexit”, en un juego de palabras entre Messi y salida en inglés. “El City toma ventaja”, titulan.

Agregan que “ya hay contactos entre Messi y el club inglés: le ofrecen 3 años… pero ven difícil la operación. El Inter se mantiene en segundo plano y el PSG tira balones fuera”.

Por otro lado destacan que Barcelona sigue moviéndose para que La Pulga cumpla su contrato y no se mueva del Camp Nou. “Leo tiene intención de presentarse el lunes a los entrenamientos”, complementan.

Y a nivel dirigencial las cosas tampoco están muy tranquilas con todo el embrollo que se ha generado: “la oposición ya ha presentado una moción de censura contra Bartomeu”, sentencian en portada.

Mientras, la edición online sostiene que "el City tiene argumentos poderosos para seducir a Leo. Uno de ellos es el reencuentro con Pep Guardiola, técnico con el que vivió los mejores momentos de su carrera. También allí se encontraría en el vestuario con el Kun Agüero, un futbolista con el que mantiene una excelente relación desde hace años. Son amigos íntimos".

Consideran además que "el PSG también sería un destino muy atractivo porque allí jugaría con Neymar y Di María. Sin embargo, el club francés no está convencido de la operación porque su margen de maniobra con la masa salarial no le permite grandes inversiones. La opción del Inter es remota. Aquí el principal argumento en contra es el deportivo. La Serie A no es una competición que atraiga especialmente al futbolista y el potencial del Inter no es el de los dos clubes anteriores".