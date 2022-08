Manchester Utd vs Brighton | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING a CR7 en el debut de la Premier League

La Premier League comenzó este fin de semana con el desarrollo de la fecha 1, jornada donde grandes encuentros se han disputado y quedan otros por llevarse a cabo, como el que animará el Manchester United frente al Brighton en Old Trafford.

Los “Red Devils” inician esta nueva temporada con el objetivo de volver a ser los protagonistas de una liga que cada vez se monopoliza más por su rival de ciudad, el Manchester City. Para evitar eso este año,los “Diablos Rojos” han decidido contratar al neerlandés Erik ten Hag, extécnico del Ajax que,sin embargo, no ha logrado tener un inicio tranquilo.

Debido a que su máxima figura, Cristiano Ronaldo, estaría forzando la salida para poder jugar Champions League esta temporada, no obstante, a pesar de polémicos roces públicos entre el DT y el luso, la situación podría apaciguarse, tras las últimas declaraciones del técnico del United, quien confirmó que cuenta con CR7 para esta campaña, declarándose “muy feliz de que esté aquí”.

Si “Mrs Champions” será o no titular en el duelo ante Brighton solo ten Hag lo sabe, en la previa la información es que el portugués será suplente, por lo que esta teleserie entre ambos está lejos de terminar, finalmente el tiempo dirá si Ronaldo podrá volver a reencantarse con el elenco inglés o buscará un nuevo rumbo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Brighton?

Manchester United vs Brighton juegan este domingo 7 de agosto a las 9:00 AM horas de Chile en Old Trafford.

Transmisión: ¿Quién transmite y dónde ver en vivo a Manchester United vs Brighton?

Manchester United vs Brighton será transmitido en vivo por STAR+.