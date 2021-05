Manchester United vs Liverpool | Horario, cuándo, cómo y dónde ver en vivo a Diablos Rojos y Reds por la 34º fecha de la Premier League

Dada una invasión de los hinchas del Manchester United a Old Trafford cuando este partido se debería haber jugado, las autoridades atrasaron el encuentro. Los Diablos Rojos ya no pueden ir por el título, pero se juegan el honor cuando reciban a su clásico rival como local.

A falta de tres fechas para que termine la Premier League, ya tenemos a un campeón. Manchester City se puso la corona luego de que los Diablos Rojos cayeran por 2-1 frente al Leicester. El United tuvo que usar varios de sus suplentes, ya que solo tenía tres días para preparar el choque frente al Liverpool.

El United ya está clasificado a la Champions League de la próxima campaña, algo que el Liverpool no puede decir. Los Reds han tenido una temporada para el olvido y de momento están clasificando a la Europa League. A siete puntos del Chelsea, los dirigidos por Jürgen Klopp dependen en gran parte de que los Blues caigan en varios partidos de los que les falta, y los Reds ganar como sea en Old Trafford.

Los ex campeones de la Premier League no pudieron defender su título de Premier League, pero sería un fracaso aún mayor no estar en la próxima Champions League.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Liverpool por la Premier League?

Manchester United vs Liverpool juegan este jueves 13 de mayo a las 15:15 hrs de Chile.

La derrota frente al Leicester siginificó que el Manchester City ganara su quinta Premier League. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Manchester United vs Liverpool?

El partido será transmitido por ESPN

Online: ¿Quién transmite por streaming y en vivo?

Este partido será transmitido de manera online por Zapping y ESPN Play.