La maldición de Guardiola en Champions League: "Verás lo que pueden hacer las chamanes africanos"

Yaya Touré no salió bien del Manchester City en 2018. Pese a los títulos logrados en el club, el jugador marfileño no contaba para Pep Guardiola, con quien no tenía una buena relación.

Al momento de su salida, su representante Dimitri Seluk, se fue en contra del técnico español, afirmando incluso que una maldición caería sobre él.

"Guardiola logró que toda África se volviese en su contra, estoy seguro de que muchos chamanes africanos harán lo posible para que Guardiola no gane la Champions", señaló Seluk

Luego, añadió: "Esto será una maldición africana para Guardiola. El boomerang volverá, Pep. Verás lo que pueden hacer los chamanes africanos".

Pep Guardiola junto a Yaya Touré en el Manchester City (Getty)

Desde ese entonces, cada vez que Guardiola es eliminado en la Champions League, se recuerdan las palabras de Seluk.

Este domingo, se repitió la historia y Guardiola nuevamente se quedó con la ganas de levantar el máximo trofeo de Europa, que ya había ganado en dos ocasiones con el Barcelona.