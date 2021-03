Lucy Bronze: "Una mejor comprensión de los ciclos menstruales puede aumentar nuestro rendimiento"

Lucy Bronze, ganadora del premio The Best de la FIFA de 2020, afirmó que ella y sus compañeras de la selección inglesa han aprendido mucho del impacto de los períodos menstruales en el desempeño dentro del campo.

Desde 2019 que el combinado británico tiene a Dawn Scott como su directora de acondicionamiento físico, quien llevó estos conocimientos por primera vez al equipo.

Bronze dice que en este período se han dado cuenta que este conocimiento es un factor que puede definir el éxito o el fracaso de un equipo en los grandes torneos.

"No sabría nada de esto si no fuera por Dawn", dijo Bronze, y luego agregó: "Hay márgenes que te hacen ganar la Copa del Mundo, y potencialmente este es un buen margen que no habíamos explorado, no en toda esta extensión, y que ayuda a disminuir la brecha entre llegar a las semifinales y conseguir la medalla de oro".

Lucy Bronze fue elegida como la mejor jugadora de 2020 por la FIFA (Foto: archivo)

"Definitivamente creo que es una de esas cosas que te dan ese punto extra, cuando tienes toda esa información sobre cómo los ciclos menstruales afectan tu cuerpo. Tiene un papel muy importante que jugar y podría marcar la diferencia", afirmó.

Bronze explicó: "Hay ciertos momentos dentro de un período de cuatro semanas en los que eres más propenso a tener inflamación en tu cuerpo".

"Puedes cambiar tu nutrición y tu plan de recuperación para solucionarlo y hacerlo más rápido para el próximo juego, y al final del torneo, vas a tener piernas más frescas", prosiguió.

"Por el hecho de que los períodos sean solo algo que afecta a las atletas femeninas, no me sorprende que no se hayan molestado en investigar o gastar tiempo y dinero, cuando en realidad es algo que probablemente necesita más investigación científica que otros aspectos del deporte", finalizó.